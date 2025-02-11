الإحصاء: 10.45% زيادة في عدد مشتركي الإنترنت عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم بإنترنت أكثر أماناً خلال شهر فبراير من كل عام والذي ترعاه شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الاتحاد الأوروبي (Safeborders Project).

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريباً 190 دولة وإقليم حول العالم وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة بعد أن أصبح للإنترنت أهمية كبرى في جميع مناحي الحياة.

ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان "أكثر من أن يكون حقيقة؟ حماية نفسك والآخرين من الاحتيالات عبر الإنترنت".

وأوضح الجهاز أنه من أهم الإحصاءات بلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل 87.42 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024 مقابل 79.15 مليون مشترك في ديسمبر 2023. بنسبة زيادة قدرها 10.45% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

وبلغ إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 11,63 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024 مقابل 10,88 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في ديسمبر 2023. بنسبة زيادة قدرها 6.89% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للاعتماد على خدمة الإنترنت فائق السرعة في الخدمات التعليمية.