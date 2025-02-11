جوتيريش: يجب تجنب استئناف الأعمال العدائية في غزة بأي ثمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تجنب استئناف الأعمال العدائية في غزة بأي ثمن، وذلك بعد أن هدد قرار حماس تأخير إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال جوتيريش في بيان: "علينا أن نتجنب بأي ثمن استئناف الأعمال العدائية في غزة والتي من شأنها أن تؤدي إلى مأساة هائلة".

وأضاف جوتيريش، "أناشد حماس المضي قدما في عملية تحرير الرهائن المقررة يوم السبت المقبل".

وتابع: "يجب على الجانبين الالتزام الكامل بالتزاماتهما في اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات الجادة في الدوحة للمرحلة الثانية".