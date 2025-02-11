مائل للبرودة نهارًا وأمطار بالمحافظات.. حالة الطقس اليوم

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 7 درجات، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات.