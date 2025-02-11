مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: أمريكا ستزيد من التضخم بفرض الرسوم الجمركية

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد مستعد لمواجهة أي تحديات في هذا العصر الجديد، مشيرًا إلى أنه من المؤسف أن تعود الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم بين عشية وضحاها.

وأضاف مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "نأسف بشدة على الخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية".

وتابع، أن الولايات المتحدة ستزيد من التضخم بفرض الرسوم الجمركية، مؤكدًا: "سنعمل على حماية مصالحنا الاقتصادية وعلى حماية عمالنا ومستهلكينا".