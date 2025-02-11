أمين عام مجلس الكنائس العالمي: "الله يدعونا دائمًا لخدمته وخدمة العالم"

خاطب الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، أكثر من 100.000 شخص حضروا أكبر تجمع مسيحي في آسيا، مؤكدًا أن هذا التجمع يمثل شهادة عظيمة للاحتفال والصلاة والوحدة المسيحية.

وقال بيلاي: "لقد دعانا الله لنكون معًا اليوم، وليس هناك حضور هنا بالصدفة، بل هو دعوة إلهية للمشاركة في هذه اللحظات الروحية."

كما أضاف بيلاي: "الله يدعونا دائمًا لخدمته وخدمة العالم بنعمته وعدله ومحبته. وعلينا أن نتوقف لحظة لنتساءل: ماذا يدعونا الله أن نفعل؟ نحن مدعوون اليوم أن نتبع يسوع، وأقول لكم بصدق: اتبعوا يسوع".

افتتح الحفل ثيودوسيوس مار توما، متروبوليت كنيسة مالانكارا مار توما السورية، بحضور كبار الأساقفة ورجال الدين، حيث جرى مناقشات لاهوتية وروحية حول قضايا الوحدة المسيحية.

تُعقد هذه الفعالية السنوية في مارامون، كيرالا، الهند، حيث تستمر فعاليات مؤتمر مارامون 130، من 9 إلى 16 فبراير، والذي يعد واحدًا من أكبر التجمعات المسيحية في آسيا، ويجمع المسيحيين من مختلف أنحاء العالم لتجديد الروح وبناء المجتمع.