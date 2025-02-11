الجارديان: استمرار الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا على الرغم من رفض ترامب

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المساعدات العسكرية الأمريكية التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس جو بايدن ما زالت تتدفق على أوكرانيا في محاولة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية خلال الحرب التي تدخل عامها الرابع بعد أيام قليلة، على الرغم من موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لتحمل نفقات تلك المساعدات.

وأشارت الجارديان - في مقال للكاتب وارين موراي - إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج أكد في تصريحات صحفية أمس الاثنين أنه ليس هناك أي داع للتعجيل بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي يسعى لإقناع الدول الأوروبية بشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية لصالح أوكرانيا كما كان الحال مع الإدارة الأمريكية السابقة.

وأوضح كيلوج في هذا السياق أن بلاده تسعى دوما لبيع أسلحتها لدول أخرى حيث أن تلك المبيعات تعزز الاقتصاد الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف الأمريكي قد يكون نابعا من رغبتها في مساعدة الجانب الأوكراني بدون تحمل نفقات تلك المساعدات والتي تحصل عليها الإدارة الأمريكية من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، موضحة أن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) مارك روتة أعلن أن الدول الأوروبية سوف تشتري أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة في نفس الوقت إلى أن المبعوث الأمريكي سوف يناقش تلك المسألة مع الحلفاء الأوروبيين خلال مؤتمر ميونخ للأمن المقرر أن يبدأ يوم الجمعة القادم.

وأشارت الجارديان، في هذا السياق، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي أمس الاثنين لقناة "فوكس نيوز" التي طالب فيها أوكرانيا بتزويد بلاده بموارد طبيعية ومعادن نادرة، والتي تزخر بها الأراضي الأوكرانية، في مقابل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لكييف، لافتا إلى أن أوكرانيا قد تصبح يوما ما "أرضا روسية" ومؤكدا أنه يرغب في استرداد أموال المساعدات التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ بداية الحرب هناك.

وأوضح المقال أن تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي في وقت يدور فيه الحديث حول إمكانية عقد محادثات سلام محتملة مع روسيا من أجل وضع نهاية للحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب تأتي كذلك قبل أيام من عقد اجتماع بين نائبه جيمس ديفيد فانس والرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

ولفت المقال، في الختام، إلى أن تلك التطورات تأتي في وقت تكثف فيه القوات الروسية من هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية مما دفع وزارة الطاقة في أوكرانيا إلى تبني خطة تقشف للحد من استهلاك الطاقة في العديد من المناطق.