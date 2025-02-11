تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، 11 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 29,919.21 نقطة، كما صعد مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 8,644.89 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.06%، ليغلق عند مستوى 11,763.52 نقطة.

بينما هبط مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.24%، ليغلق عند مستوى 3,146.22 نقطة، كما أنخفض مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 6,747.55 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 13,145.36 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.09% ليغلق عند 37,111.61 نقطة.