وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيًا مع نظيره الأرجنتيني التعاون الأمني والدبلوماسي

رحب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتعاون المستمر بين الولايات المتحدة والأرجنتين في قضايا الأمن الإقليمي المشترك، بما في ذلك مكافحة المنظمات العابرة للحدود والتصدي للأنشطة غير المشروعة للجماعات الإرهابية وتعزيز أمن الاتصالات والتعاون في مجال الفضاء ووقف تهريب المخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو مع نظيره الأرجنتيني جيراردو ويرثين.

كما ناقش الجانبان سبل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مواجهة الأنظمة القمعية في كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا، مؤكدين تضامنهما مع شعوب هذه الدول في مواجهة القمع الذي تمارسه أنظمتها والتدخلات الخارجية ذات التأثير السلبي.

واتفق وزيرا الخارجية على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والأرجنتين على أساس القيم والمصالح المشتركة، مع الالتزام بتطوير شراكة أقوى بين البلدين.