الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التزام إسرائيل وحركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار

أكدت الأمم المتحدة ضرورة التزام إسرائيل وحركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من أن أي تأخير في تنفيذ بنود الاتفاق سيمثل أزمة.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء - إنه يجب على جميع الأطراف الالتزام ببنود الاتفاق المعلنة والجداول الزمنية ذات الصلة، كما شدد على ضرورة عدم التأخير وأهمية تنفيذ جميع البنود كما هو مخطط لها سابقا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال - الليلة الماضية - إنه سيدعو "لإلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت المقبل"، وذلك بعدما أعلنت حركة حماس تأجيل تسليم محتجزين إسرائيليين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل حتى إشعار آخر، وذلك إلى حين التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي ببنود وقف إطلاق النار.