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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة: يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين الإسرائيليين
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أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، أنه يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده.

وأوضحت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، بحسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منشغل بعرقلة صفقة التبادل.

وتابعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن الرهينة شلومو منتسور كان يجب أن يعود منذ زمن لدفنه.

يذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت بأن مسؤولو كيبوتس كيسوفيم يعلنون مقتل الرهينة شلومو منتسور البالغ من العمر 86 عامًا في غزة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تم نشر ناقلات جند في عدد من مستوطنات شمالي الضفة الغربية للمرة الأولى منذ سنوات.

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