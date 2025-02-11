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الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

توقف حركة المرور أعلى دائري الخصوص اتجاه مسطرد.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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 شهد الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج الجديدة حتي محطة الرشاح بنطاق قسم شرطة الخصوص، ظهور كثافات مرورية، مما أدى إلى توقف حركة المرور، بسبب سيارة انقلاب سيارة نقل بجوار محطة الأتوبيس الترددي الجديد، ما أسفر عن تكدس الركاب الباحثين عن وسيلة مواصلات. 

توقف حركة المرور أعلى دائري الخصوص اتجاه مسطرد 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الدائرى بوجود كثافات مرورية، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، عقب الانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل بجوار محطة الأتوبيس الترددي الجديد ناحية محطة الرشاح، وجرى التحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث. 

وكشفت التحقيقات، أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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الطريق الدائري الخصوص انقلاب سيارة نقل توقف حركة المرور