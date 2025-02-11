جامعة حلوان تشارك في مهرجان إبداع 13 لشباب الجامعات

تشارك جامعة حلوان في مهرجان إبداع الموسم 13 لشباب الجامعات، المقام من 8 إلى 15 فبراير 2025 بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، ويشارك طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتأتى المشاركة المميزة لجامعة حلوان فى العديد من المجالات، ففى مجال الفنون التشكيلية شارك 17 طالب وطالبة بجميع مجالات الفنون التشكيلية للمتخصصين وغير المتخصصين.

وفى مجال الشعر شارك 3 طلاب وهم (رفيدة محمد عطية - أحمد عبد الناصر - محمد فتحي) بمسابقة الشعر بمجاليه الفصحى والعامي.

كما شاركت الجامعة بمجال الإنشاد الديني (فردي - جماعي) بمسابقة الإبداع ، بجانب مشاركتها بمجال التأليف المسرحي ، حيث مثلت الجامعة الطالبة/ سلسبيل أحمد سمير.

وشاركت الجامعة بمجال العروض المسرحية بعرضي (نوم عميق) لفريق مسرح كلية التجارة، و(سالب صفر) لفريق مسرح كلية الآداب.

وعلى مستوى دورى المعلومات، فقد فاز فريق دوري المعلومات على مسرح محافظة الجيزة في الدورين التمهيدي والـ 32 وفي انتظار خوض باقي المراحل ، ويمثل الفريق الطلاب (عدنان أحمد - آية رفعت - أحمد رأفت - إسراء فوزي - عبد الله محمد - عبد التواب حسين).

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إلى أهمية مشاركة الطلاب فى هذه المسابقات مما لها من أهمية كبيرة فى تنمية القدرات الإبداعية للطلاب وصقل مهاراتهم، وهو ما يمكنهم من تحقيق إنجازات متميزة في مجالاتهم، ورفع مستواهم وتميزهم الأكاديمي حيث يشجع الطلاب على التفوق والابتكار في دراستهم، ذلك بجانب المساهمة فى إعداد قادة المستقبل في مختلف المجالات، حيث يتم تزويدهم بالمهارات القيادية والشخصية التي تمكنهم من تولي المسؤولية في المستقبل.

وجاءت هذه المشاركة المميزة تحت إشراف من اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد المدير العام للإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أحمد يحيى، مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.