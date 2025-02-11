كيف يمكن التعرف على نوبة الصرع والتعامل معها بشكل صحيح؟ طبيب يجيب

كشف الدكتور فاسيلى نوغو فيتسين أخصائى طب الأعصاب عن أبرز أعراض نوبة الصرع وكيفية التعامل معها، وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا.

أوضح الطبيب: أثناء نوبة الصرع يحدث خلل في وظيفة الدماغ حيث يفقد الشخص القدرة على الكلام والعمل وتقييم ما يحدث بشكل موضوعي.

ويقول: تولد الخلايا العصبية في حالة الصرع نشاطا كهربائيا متزايدا ما يتعارض مع النقل الطبيعي للنبضات العصبية حيث تتميز النوبات الارتجاجية العضلية بارتعاش بعض أجزاء الجسم ويمكن الحفاظ على الوعي، وبالإضافة إلى ذلك يعتبر تحريك الرأس أو تحويل النظر إلى الجانب ورفع إحدى اليدين وشدها والحركات المتكررة للشفاه من علامات بداية نوبة الصرع.

وتحدث نوبات الصرع لسوء الحظ في أغلب الأحيان بشكل غير متوقع على الرغم من أن بعض المرضى قد يكون لديهم شعور مسبق بها خاصة إذا كانوا قد عانوا منها من قبل ومن المهم عند بداية النوبة مساعدة المصاب على اتخاذ موقف آمن وذلك بمساعدته في الجلوس أو الاستلقاء لتجنب حدوث الإصابات.