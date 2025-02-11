قصور الثقافة تواصل فعاليات "ملتقى كوكب الشرق" للموسيقى والغناء بأسيوط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات "ملتقى كوكب الشرق" للموسيقى والغناء، المقام على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تحت عنوان "خمسون عاما من الحياة".

بدأ الحفل الاثنين بالسلام الوطني، حيث قدمت فرقة الوادي الجديد للموسيقى العربية باقة متنوعة من روائع كوكب الشرق، أطربت بها الحضور بقيادة المايسترو سمير خاطر، منها القلب يعشق كل جميل، يا مسهرنى، ألف ليلة وليلة، ومصر التى فى خاطري.

واختتم بميدلي وطني، وسط تفاعل جماهيري كبير.

شهد الفعاليات جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، د. وليد الشهاوي، مدير عام الإدارة العامة للموسيقى، معتز عبد الخالق، مدير إدارة الفرق بالإدارة العامة للموسيقى، د. صفاء حمدان، مدير القصر، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

"ملتقى كوكب الشرق بأسيوط" يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للموسيقى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسيوط، بإشراف خالد خليل.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الملتقى في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، مع عرض لفرقة سوهاج للموسيقى العربية بقيادة المايسترو خالد حبشي.

ويأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات، تخليدا للإرث الفني لكوكب الشرق ودورها الرائد في تاريخ الموسيقى العربية.

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