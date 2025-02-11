تداول 72 ألف طن بضائع متنوعة عبر موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 72000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1282 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 640 شاحنة و 76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 65500 طن بضائع، 642 شاحنة و14 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون اكسبريس وSPARING MEOLDY بينما تغادر السفينة INCE KASTAMONU على متنها 52000 طن فوسفات تصدير إلى الصين كما تغادر السفينتين الحرية و Alcudia Express ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، سينا وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2000 طن بضائع و 265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي كوين نفرتيتي ، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2070 راكبا بموانيها.

