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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تنظم المعرض السنوي التاسع للكتاب

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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تنظم المكتبة المركزية بجامعة حلوان فعاليات المعرض السنوي التاسع للكتاب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويستمر المعرض في الفترة من الأحد 16 فبراير حتى الخميس 27 فبراير 2025، وذلك بالدور الأرضي بالمكتبة المركزية.

ويشهد المعرض مشاركة مجموعة من كبرى دور النشر، من بينها: مؤسسة الأهرام، الأكاديمية، روابط، سمارت، الأنجلو، ميريك، المجموعة العربية، أوزوريس، إيمك، مركز الكتاب، والمعرفة اللامحدودة، ودار العلوم  مما يتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات العلمية والثقافية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص جامعة حلوان على تشجيع القراءة وتعزيز الثقافة بين الطلاب، وتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية، بما يسهم في نشر المعرفة وتنمية المجتمع.

وتُقام فعاليات المعرض بإشراف فريدة هاشم، أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، وأشرف إمام، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

المكتبة المركزية جامعة حلوان المعرض السنوي التاسع للكتاب