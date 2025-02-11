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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الأهلي يلتقي سموحة والزمالك أمام هليوبوليس في دوري كرة اليد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق 4 مباريات قوية للمرحلة النهائية للمنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، والتي يشارك فيها 8 فرق يأتي على راسهم مواجهة الأهلي أمام سموحة والزمالك أمام هليوبوليس.

ويأتي جدول مباريات الجولة الثانية لدوري كرة اليد كالآتي:

سموحة × الأهلي - 6 مساءً - صالة سموحة.

طلائع الجيش × البنك الأهلي - 6 مساءً - صالة طلائع الجيش.

الزهور × سبورتنج - 6 مساءً - صالة الزهور.

هليوبوليس × الزمالك - 7 مساءً - صالة نادي هليوبوليس بالشروق.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، ويليه الأهلي في المركز الثاني بـ9 نقاط، بينما ينفرد طلائع الجيش بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، وسموحة في المركز الرابع بـ6 نقاط، ويأتي البنك الأهلي في المركز الخامس بـ4 نقاط، بينما سبورتنج في المركز السادس بـ3 نقاط، أما هليوبوليس فيتجمد رصيده عند نقطة واحدة بالمركز السابع، ويتذيل الزهور الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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