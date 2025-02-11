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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 22 على التوالي

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 22 على التوالي مخلفا 25 شهيدًا فلسطينيا وعشرات الإصابات، ودمارا هائلا في البنية التحتية والممتلكات.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن آليات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين، رفقة جرافات عسكرية التي شرعت في تدمير البنية التحتية والشوارع، ومركبات الفلسطينيين وممتلكاتهم، ونشر جنود الاحتلال قناصته في البنايات العالية وعلى أسطح المنازل.
وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، لليوم الـ 16 على التوالي، وسط تصعيد عسكري مترافق مع تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، واعتقالات، ونزوح قسري طال الآلاف من سكان المخيمين.
وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم، كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، يرافقها جرافتان قرية دير إبزيع، غرب رام الله، وهدمت منزلا مكونا من طابقين بذريعة البناء بدون ترخيص.

الاحتلال الإسرائيلي جنين