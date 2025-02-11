ختام منافسات دوري كرة السلة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

أقامت إدارة رعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي الأهلية بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، دوري كرة السلة للطلبة والطالبات بمختلف البرامج بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

أسفرت نتائج مباريات الطلبة عن فوز فريق برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول، بينما حصل على المركز الثاني فريق برنامج الهندسة والمركز الثالث فريق برنامج علاج طبيعي.

يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية وتحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية.

وفي منافسات الطالبات فاز برنامج العلوم الإدارية بالمركز الأول وحصل على المركز الثاني فريق ميكس والمركز الثالث فريق برنامج الألسن قسم لغة إنجليزية.