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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية

الارصاد
الارصاد
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قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منخفض جوي خلال الأيام الجارية، وسط وجود سحب تحجب ظهور الشمس، موضحًا أن درجة الحرارة سترتفع بين درجة ودرجتين بنهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه مع نهاية الأسبوع الجاري، ستقل فرص سقوط الأمطار، ومع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة في تخطي الـ 20 درجة مئوية في القاهرة والمحافظات المجاورة.

وتابع، أن اليوم الثلاثاء يشهد اعتدال في حركة الرياح في مصر، وبداية من الغد وحتى يوم الخميس المقبل، ستكون هناك رياح على العديد من المناطق بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون متوسطة في عدد من المناطق الساحلية، ومحافظات الوجه البحري، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد ستشهد ظهور سحب مع ندرة سقوط الأمطار.

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