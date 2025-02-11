حماس: لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور

أكدت حركة حماس، أن لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور فيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، موضحة، أنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا يجب أن يحترمه الطرفان.

وتابعت حماس، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن السبيل الوحيد لعودة المحتجزين هو تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت حماس قالت في وقت سابق إنها ستؤجل تسليمَ المحتجزين الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم "حتى إشعار آخر"، مرجعة السبب لعدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق؛ ومنها تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، فضلا عن استهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها كما تم الاتفاق عليه.