«جوتيريش» يؤكد ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال جوتيريش، في رسالة حول غزة نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: “يجب علينا أن نتجنب بأي ثمن استئناف الأعمال العدائية في غزة والتي من شأنها أن تؤدي إلى مأساة هائلة”، مشددا على ضرورة التزام الجانبين الكامل باتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات الجادة في الدوحة للمرحلة الثانية.

