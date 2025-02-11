ترامب يلغي معهد الإدارة الفيدرالي (FEI) في إطار سلسلة من الأوامر التنفيذية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة من الأوامر التنفيذية تضمنت إلغاء معهد الإدارة الفيدرالي (FEI)، الذي تم تأسيسه قبل أكثر من 50 عامًا لتدريب القادة في القطاع الفيدرالي.

جاء في الأمر التنفيذي، أن "الإلغاء يأتي في إطار سياسة جديدة تهدف إلى التخلص من البرامج التي لا تحقق منفعة مباشرة للشعب الأمريكي أو تعزز المصالح الوطنية"، واصفا المعهد بأنه "مثال على الإفراط البيروقراطي"، مشددًا على أن القيادة البيروقراطية على مدار العقود الماضية أسهمت في توسيع الطبقة الإدارية في واشنطن دون أن تقدم فوائد حقيقية للعائلات الأمريكية.

وأضاف ترامب - وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن "إلغاء المعهد سيساعد على إعادة تركيز الحكومة على خدمة دافعي الضرائب وتحسين الكفاءة، بدلًا من تعزيز البيروقراطية الفيدرالية".

وكان معهد الإدارة الفيدرالي قد تأسس عام 1968 كجزء من جهود الحكومة الأمريكية لتحسين مهارات القيادات الفيدرالية العليا وتعزيز فعالية العمل الحكومي، حيث كان يقدم برامج تدريبية مكثفة تستهدف كبار المسئولين في الوكالات الفيدرالية بهدف تعزيز قدراتهم في القيادة والإدارة العامة.