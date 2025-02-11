متحدث الوزراء: الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قطاع الصحة له أهمية كبيرة ولذا يتم العمل بجدية على رفع كفاءة المنظومة الموجودة وفتح المنشآت الجديدة لتقديم افضل خدمة للمواطنين، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص هي شراكة أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية بالشكل الملائم.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الجيد خلال الفترة الحالية هو توقف ما كان يحدث من اضطرار بعض المواطنين السفر لمسافات طويلة لإجراء بعض العمليات الجراحية، وأصبح يوجد في كل مركز رئيسي في محافظة أو كل محافظة مستشفى متكامل لديه القدرة على تقديم كافة الخدمات الصحية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تهدف إلى التوسع بخلاف مراكز المحافظات من خلال توفير عدد كافي من الأسرة في المستشفيات لتغطي الاحتياجات المتزايدة، مشيرا إلى أن النماذج مثل بهية وأهل مصر ناجحة وتكشف عن مستقبل واعد في التعاون بين القطاع الخاص والدولة لزيادة عدد المستشفيات وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.