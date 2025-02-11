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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان تعلن مقتل 16 من مواطنيها في حادث غرق قارب قبالة سواحل ليبيا

انقلاب قارب
انقلاب قارب
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أكدت وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان، اليوم الثلاثاء، مقتل 16 على الأقل من مواطنيها جراء حادث انقلاب قارب كانوا يستقلونه قبالة سواحل ليبيا.
وأفادت الوكالة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - بأن هناك سبعة مواطنين باكستانيين من بين القتلى من إقليم "خيبر بختونخوا"، إلا أنه لم تشر إلى المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث.
يأتي تأكيد الوكالة عقب يوم من إعلان وزارة الخارجية الباكستانية انقلاب قارب يقل نحو 65 شخصا بالقرب من ميناء مرسى ديلة الواقع شمال غربي مدينة الزاوية الليبية، مشيرة إلى أن السفارة الباكستانية في طرابلس قامت بإرسال فريق إلى مستشفى الزاوية من أجل مساعدة السلطات المحلية في التعرف على الضحايا.

باكستان سواحل ليبيا انقلاب قارب