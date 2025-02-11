تشاهدون اليوم| الزمالك أمام فاركو والأهلي أمام غزل المحلة.. ومباريات أبطال أوروبا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة الأهلي أمام غزل المحلة والزمالك أمام فاركو في الدوري ، مباريات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو X الزمالك – الساعة 4 مساء على قناة on time sport

بتروجيت X سموحة – الساعة 4 مساء على قناة 2 on time sport

الأهلي X غزل المحلة – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ستاد بريست X باريس سان جيرمان – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سبورتنج لشبونة X بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مانشستر سيتي X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

يوفنتوس X آيندهوفن – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

سنترل كوست مارينرز X جوهور دارول تاكزيم – الساعة 10 صباحا على قناة beIN SPORTS AFC

فيسيل كوبي X شنجهاي – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN SPORTS 1 AFC

بوهانج ستيلرز X كاواساكي فرونتال – الساعة 12 ظهرا

شاندونج تايشان X جوانجو إف سي – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN SPORTS 2 AFC

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

الخالدية البحرينى X تركتور سازي الإيراني – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS 1 AFC

الحسين إربد الأردني X الشارقة الإماراتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC

مواعيد دوري الكرة النسائية المصرية "الهبوط"

الطيران Xانبي –الساعة 2.30 ظهرا

الاتحاد السكندري X المصري – الساعة 1 ظهرا

الجونة X اتحاد بسيون – الساعة 2.30 ظهرا