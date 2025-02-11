الخارجية الروسية: مستعدون لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة للسوريين

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تتوقع أن تتطور علاقاتها مع سوريا بشكل أكبر في المستقبل وأن تكون على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأضاف بوجدانوف -في تصريحات لصحيفة إزفستيا الروسية-: "لقد كانت سوريا دائما شريكا مهما لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، وكانت العلاقات بين بلدينا ودية تاريخيا، ومتجذرة في مبادئ الاحترام المتبادل والاخذ في الاعتبار لمصالح كل منا.. وأنا على ثقة من أنها ستستمر في التطور على أساس متساو ومفيد للطرفين".

وأشار المسئول الروسي إلى أن "سوريا تمر اليوم بأوقات عصيبة.. ونأمل أن يتغلب شعبها بنجاح على التحديات العديدة الناجمة عن الأزمة المطولة في البلاد.. ومن جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدة المطلوبة للسوريين".

