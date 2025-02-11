انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي

ينطلق اليوم الثلاثاء، 11 فبراير 2025، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في القاهرة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يهدف المؤتمر إلى تبادل الرؤى والأفكار حول الأساليب الإدارية المبتكرة في أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لدعم منظومة الشمول المالي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

منصة عالمية للابتكار وتبادل الخبرات

يمثل المؤتمر فرصة استثنائية لتبادل الخبرات الدولية، حيث يجمع بين كبار المسؤولين وصانعي السياسات، بالإضافة إلى ممثلي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا)، وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة، كما يتيح للمشاركين استكشاف التجارب الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي عالميًا، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين كفاءة الخدمات.

جدول أعمال غني بالموضوعات الحيوية

يتضمن المؤتمر عدة جلسات حوارية وورش عمل، تركز على الابتكار في الضمان الاجتماعي المصري، وتطور الحوكمة والإدارة، بالإضافة إلى استراتيجيات سرعة الاستجابة وتقديم الحلول المبتكرة، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث، ومن أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها:

تطور الحوكمة والإدارة لبناء مؤسسات ضمان اجتماعي أكثر ابتكارًا ومرونة. دور الإبداع وسرعة الاستجابة في استمرارية تقديم الخدمات خلال الأزمات. تعزيز القيادة التعاونية لدعم الابتكار وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية. استعراض تجارب الدول الرائدة في الإدارة والابتكار في مجال الضمان الاجتماعي.

كما يضم المؤتمر "منطقة الابتكار"، التي توفر بيئة تفاعلية لعرض أحدث الحلول والابتكارات، بهدف تعزيز التعلم المشترك وبناء شراكات جديدة بين المشاركين.

حدث دولي يعزز الابتكار والاستدامة

بمشاركة دولية واسعة، يمثل هذا المؤتمر منصة استراتيجية لتطوير حلول جديدة، تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استدامة نظم الضمان الاجتماعي على مستوى العالم.