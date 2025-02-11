الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رهينة كان محتجزًا في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل رهينة كان محتجزا في غزة، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلي، نقلت تقارير عن مستوطنة كيسوفيم تفيد بمقتل “شلومو منتسور” أحد المحتجزين بقطاع غزة.

وكانت حماس قالت في وقت سابق إنها ستؤجل تسليمَ المحتجزين الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم "حتى إشعار آخر".

وأرجعت حماس سبب ذلك لعدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق؛ ومنها تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، فضلا عن استهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها كما تم الاتفاق عليه.