جامعة قناة السويس تحصد المركز الثالث في تنس الطاولة بالمهرجان الرياضي

شاركت جامعة قناة السويس في المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذي شهد منافسات قوية في مختلف الألعاب الرياضية.

وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية.

وجاءت مشاركة الجامعة في مسابقات خماسي قدم طلبة، كرة السلة للطلبة والطالبات، تنس الطاولة للطلبة والطالبات، والكرة الطائرة للطالبات، حيث أظهر طلاب الجامعة أداءً متميزًا وروحًا رياضية عالية.

هذا وهنأ الدكتور ناصر مندور الطلاب المشاركين، معربًا عن فخره بحصول الجامعة على المركز الثالث في مسابقة تنس الطاولة للطالبات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة للنشاط الرياضي ودوره في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم المتكاملة.

وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب في المنافسات، وحثهم على مواصلة بذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الفعاليات الرياضية.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم أن الأنشطة الطلابية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التواصل بين الطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على دعم وتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لما لها من أثر إيجابي على تنمية روح الفريق والانتماء لدى الشباب.

وأضاف أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث الرياضي تعكس التزامها بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التفوق الأكاديمي والرياضي على حد سواء.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود شعيب عن سعادته بالمستوى المشرف الذي قدمه طلاب جامعة قناة السويس خلال فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعمها لمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية بما يسهم في صقل مهارات الطلاب وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تمثل حافزًا قويًا لمزيد من المشاركات والبطولات القادمة، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية قدراتهم في جميع المجالات.