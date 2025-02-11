دراسة تكشف تشابهًا مذهلًا بين أغاني الحيتان ولغات البشر

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جريفيث في أستراليا عن تشابهًا مذهلًا بين أغاني الحيتان الحدباء ولغات البشر وفقا لما نشرته مجلة Science.

قام العلماء بتحليل الأنماط الهيكلية للأصوات مستخدمين تسجيلات لأغاني الحيتان تم جمعها على مدى ثماني سنوات حول كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ وتم أولا تحديد حوالي 150 صوتا فريدا وتعيين رموز أبجدية رقمية لها.

وقال جيني ألين من جامعة جريفيث في أستراليا: على سبيل المثال تصدر الحيتان في عام أصواتا AAB وفي عام آخر قد يرمز أنين صياحها كـ CBA وكان هذا المفتاح لمزيد من التحليل وهو استخدام طريقة الاحتمالية الانتقالية التي يستخدمها الرضع لفصل الكلمات التي يسمعونها عن بعضها البعض.

وقال البروفيسور إنبال أرنون : مع استخدام النسخ الأبجدية الرقمية لأغاني الحيتان قام الفريق البحثي بحساب الاحتمالات الانتقالية بين العناصر الصوتية المتتالية مع وضع علامة عندما يكون العنصر الصوتي التالي غير متوقع مع الأخذ في الاعتبار العنصر السابق وتقسم الأغنية هذه العلامات إلى سلاسل فرعية مجزأة وقمنا بتحليل توزيعها ووجدنا أنها تتبع بشكل مدهش نفس التوزيع الموجود في جميع اللغات البشرية.

وهذا التوزيع الذي يوصف بقانون زيپف يتنبأ تردد الكلمات الأقل شيوعا في الكلام وبالإضافة إلى ذلك كانت الأصوات الأكثر استخداما في أغاني الحيتان هي الأقصر وهذا ما يعرف في اللغات البشرية باسم قانون اختزال زييف.

وقال إن الأنماط الإحصائية التي تم اكتشافها لا تعني أن أغاني الحيتان مليئة بالمعنى كما نفهمه ويعتقد الباحثون أن سبب التشابه قد يكمن في أن أغاني الحيتان واللغة البشرية يتم تعلمهما ثقافيا وأضاف أن التوزيع الفعلي للكلمات أو الأصوات في اللغة هو ميزة رائعة حقا ولكن هناك مليون جانب آخر من اللغة يختلف تماما عن أغاني الحيتان.