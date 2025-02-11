أردوغان: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الرئيس التركي، أن إسرائيل تحاول التنصل من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.

وصرح نتنياهو في كلمة أمام الكنيست خلال جلسة لحجب الثقة عن الحكومة: "عدت من واشنطن برؤية مفادها أن لا حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة.. رؤية ترامب لليوم التالي تضمن عدم عودة حماس لحكم غزة.. وترامب يدعم تحقيق أهداف الحرب في غزة.. المعركة لم تنتهِ ولن أتوقف قبل تحقيق كافة أهداف الحرب".

