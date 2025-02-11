إيلون ماسك يعرض 97.4 مليار دولار لاستعادة السيطرة على "أوبن إيه.آي"

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين، عن عرض استحواذ على المؤسسة غير الربحية التي تسيطر على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أوبن إيه آي" بصفقة تصل قيمتها إلى 97.4 مليار دولار.

وقال ماسك - في بيان صدر عن محاميه مارك توبيروف نشرته وسائل إعلام أمريكية - "إن الوقت قد حان لعودة (أوبن.إيه.آي) إلى قوتها من أجل الخير، وأن تكون مفتوحة المصدر وتركز على السلامة كما كانت في الماضي. سنتأكد من تحقيق ذلك".

وكان ماسك، أحد مؤسسي "أوبن إيه.آي." خلال عام 2015، لكنه قرر مغادرة الشركة قبل أن تحقق نجاحًا كبيرًا، ليؤسس لاحقًا شركة (xAI) المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2023.

وتسعى شركة "أوبن إيه.آي." للانتقال من وضعها غير الربحي إلى كيان ربحي لتأمين رأس المال اللازم لتطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي.

