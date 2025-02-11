ترامب يؤكد ضرورة ضمان استعادة الأموال المنفقة لدعم أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمية ضمان استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا.

وقال ترامب - في تصريح اليوم الثلاثاء - "أريد أن تكون أموالنا مضمونة، لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات".

وأشار إلى أنه طلب من أوكرانيا توفير ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة، موضحا أن المسئولين الأوكرانيين أبدوا موافقة شبه كاملة على هذا الطلب، قائلا: "على الأقل، لن نشعر بأننا أغبياء، وإلا فنحن أغبياء.. علينا أن نحصل على شيء ما، لا يمكننا الاستمرار في دفع هذه الأموال".

وكان ترامب قد أعلن - بداية الشهر الجاري - رغبته في أن تقوم كييف بتزويد الولايات المتحدة بالمعادن النادرة كتبادل مقابل دعمها في جهودها ضد روسيا.