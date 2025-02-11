حبس المتهمين بالتعدي على فتاتين أعلى عقار في الهرم

أمرت النيابة المختصة، بحبس 5 أشخاص المتهمين باقتياد فتاتين عنوة إلى أعلى عقار والتعدي عليهما وسرقتهما وضرب شقيق إحداهما بدائرة قسم شرطة الأهرام، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كما طلبت النيابة حضور المجني عليهما وشقيق إحداهما لسماع أقوالهم وجارٍ استكمال التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من فتاتين يفيدنا بأنهما أثناء سيرهما برفقتها شقيق أحدهما اعتراضهم 5 أشخاص يستقلون دراجة نارية “توك توك” وتعدوا بالضرب على شقيق إحدى المبالغات واقتادا المبلغتين عنوة تحت تهديد السلاح إلى أعلى عقار والتعدي عليهما وسرقة مبلغ مالي منهما ولاذوا بالفرار.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: سائق توكتوك، عامل بمغسلة، 3 طلاب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم واقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.