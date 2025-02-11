غياب 10 لاعبين عن قائمة الأهلي في مواجهة غزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصرير الممتاز “دوري نايل”.

غيابات الأهلي أمام غزل المحلة

يغيب عن قائمة النادي الأهلي في مباراة غزل المحلة عدد كبير من اللاعبين أبرزهم وسام أبو علي لتنفيذ البرنامج التأهيلي بسبب الإصابة، والمغربي أشرف بن شرقي للإصابة في العضلة الأمامية، وياسر إبراهيم للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وعمر كمال عبد الواحد، وأشرف داري بسبب الإصابة في العضلة الخلفية وخوض البرنامج التأهيلي، وكريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتونسي علي معلول لعدم الجاهزية، وطاهر محمد طاهر للإصابة بتمزق في أسفل العضلة الأمامية، ويحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق للإصابة في الوجه ورضا سليم لإصابته في الركبة.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة – مصطفى العش – خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - محمد هاني - أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية - عمر الساعي - أحمد رضا - كريم وليد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل "كوكا" - عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات - حمزة عبد الكريم – نيتس جراديشار

ترتيب الأهلي والمحلة في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، حيث خاض 12 مباراة، حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 21 هدفا ودخل في شباكه 7 أهداف، بينما يحتل المركز المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل 2 وخسر 7، وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكه 19 هدفا.