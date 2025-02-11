ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. انطلاق 3 مباريات قوية في دوري الكرة النسائية "الهبوط"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من مباريات دوري الكرة النسائية "دوري الهبوط" لتحديد الفريق الهابط، وفقا لنظام البطولة الجارية للموسم الحالي 2024-2025.

وتشمل الجولات 3 مباريات قوية لتحديد مصير الفرق، حيث يواجه فريق الطيران لنظيره إنبي على ملعب الطيران فرع مصر الجديدة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، ويواجه فريق الاتحاد السكندري للفريق المصري على ملعب النادي فرع سموحة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وأخيرا الجونة أمام اتحاد بسيون على ملعب دار ضباط الوقود في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

ويتنافس الـ7 أندية على تحديد المراكز من الـ11 إلى المركز الأخير الذى سيهبط للدرجة الثانية بعد انسحاب ناديى دلفى ومركز شباب الأميرية.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).

يقام الدوري هذا الموسم في مرحلته الأولى بنظام مجموعة واحدة من دور واحد، على أن تتأهل الفرق العشرة الأولى بجدول الترتيب للمرحلة الثانية والنهائية بنظام دوري من دور واحد؛ للمنافسة على لقب المسابقة، فيما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على تحديد بقية المراكز والهابطين للدرجة الثانية.

دوري الكرة النسائية مباريات دوري الكرة النسائية الكرة النسائية الاتحاد السكندري المصري الجونة الدورى المصري الممتاز للكرة النسائية