اليوم.. انطلاق 3 مباريات قوية في دوري الكرة النسائية "الهبوط"

تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من مباريات دوري الكرة النسائية "دوري الهبوط" لتحديد الفريق الهابط، وفقا لنظام البطولة الجارية للموسم الحالي 2024-2025.

وتشمل الجولات 3 مباريات قوية لتحديد مصير الفرق، حيث يواجه فريق الطيران لنظيره إنبي على ملعب الطيران فرع مصر الجديدة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، ويواجه فريق الاتحاد السكندري للفريق المصري على ملعب النادي فرع سموحة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وأخيرا الجونة أمام اتحاد بسيون على ملعب دار ضباط الوقود في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

ويتنافس الـ7 أندية على تحديد المراكز من الـ11 إلى المركز الأخير الذى سيهبط للدرجة الثانية بعد انسحاب ناديى دلفى ومركز شباب الأميرية.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).

يقام الدوري هذا الموسم في مرحلته الأولى بنظام مجموعة واحدة من دور واحد، على أن تتأهل الفرق العشرة الأولى بجدول الترتيب للمرحلة الثانية والنهائية بنظام دوري من دور واحد؛ للمنافسة على لقب المسابقة، فيما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على تحديد بقية المراكز والهابطين للدرجة الثانية.