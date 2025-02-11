قطرات الأنف.. متى تتحول من علاج إلى إدمان؟

كشفت الطبيبة الروسية يلينا نوفوزيلوفا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الطبي المتخصص عن أفضل الطرق الفعالة للتخلص من إدمان قطرات الأنف وفقا لما نشرته مجلة mail.ru.

وتقول الطبيبة، يعاني الكثير من الناس من احتقان الأنف ويلجؤون لاستخدام القطرات الأنفية القابضة للأوعية الدموية لعلاج هذه المشكلات ولكن إدمان هذه القطرات قد يتسبب بمشكلات صحية خطيرة وبالرغم من أنها تساعد على تضييق الأوعية الدموية وتخفيف التورم واستعادة التنفس إلا أن الاستخدام غير الصحيح لهذه القطرات أو استعمالها لفترات طويلة قد يؤدي إلى تشنج مزمن في الشعيرات الدموية وتورم مستمر في الغشاء المخاطي وفي الكثير من الحالات يصبح الشخص غير قادر على التنفس بشكل طبيعي دون استعمال هذه القطرات ويتطور هذا الأمر إلى الإدمان عليها.

ولهذا تقترح الطبيبة 3 طرق للتخلص من إدمان القطرات الأنفية المضادة للاحتقان:

الطريقة الأولى: التوقف عن استخدام هذه الأدوية تماما لكن هذه الطريقة تحتاج إلى الإرادة والكثير من الصبر وبمرور عدة أيام أو أسابيع سيتعافى الغشاء المخاطي للأنف ويصبح الشخص قادرا على التنفس بشكل طبيعي دون أدوية.

الطريقة الثانية: التقليل من وتيرة استخدام هذه القطرات بشكل تدريجي ومن ثم التوقف عن استخدامها تماما.

الطريقة الثالثة: استبدال القطرات ذات المفعول القوي بقطرات أخرى مثل قطرات الأطفال، وبالتالي يقل اعتماد الشخص تدريجيا على الدواء.

وأشارت الطبيبة إلى أن ممارسة الرياضة وتمارين التنفس تسرع عملية شفاء الأنف والأغشية المخاطية وتساعد على التخلص من إدمان القطرات الأنفية المضادة للاحتقان، كما أن تنظيم أوقات النوم يساعد الشخص على التعافي من الأمراض التنفسية وأمراض الأنف وبالتالي تقل حاجته للأدوية ومن الأشياء التي تساعد على التقليل من حالات تحسس الأنف واحتقانه هو عدم التعرض للروائح القوية والحفاظ على تهوية المنزل بشكل مستمر.