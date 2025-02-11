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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في العمرانية

الحريق
الحريق
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا نشب داخل شقة سكنية بالعقار رقم 5 بشارع إبراهيم عثمان المتفرع من شارع السادات بالعمرانية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 5 بشارع إبراهيم عثمان المتفرع من شارع السادات بالعمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحريق 
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