أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 11 فبراير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4651 جنيهًا للبيع، 4629 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4070 جنيهًا للبيع، 4050 جنيهًا للشراء

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3489 جنيهًا للبيع، 3471 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2713 جنيهًا للبيع، 2700 جنيه للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 32560 ألف جنيه للبيع، و32400 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 143965 جنيهًا للبيع، 143965 جنيهًا للشراء.