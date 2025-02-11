جراديشار في الهجوم.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة غزل المحلة بالدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، مصطفى العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي

خط الهجوم : حسين الشحات، إمام عاشور، جراديشار.

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فوز جديد في الدوري الممتاز عندما يواجه نظيره غزل المحلة في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام غزل المحلة لمواصلة الانتصارات واستعادة قمة الدوري في ظل الصراع القوي مع بيراميدز متصدر جدول ترتيب دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

وتبث مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة.