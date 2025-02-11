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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي «داعش حلوان»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بداعش حلوان، وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

الاعتداء على الحرية الشخصية الانضمام لجماعة إرهابية الحرية الشخصية السلام الاجتماعى والأمن القومى