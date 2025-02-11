توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي السويس والقاهرة الجديدة التكنولوجية

وقع دكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، بروتوكول تعاون بين الجامعة ممثلة في كلية هندسة البترول والتعدين وكلية التكنولوجيا والتعليم، ودكتور طارق عبد الملاك ميخائيل - رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ممثلة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بحضور دكتور عصام أحمد علي عميد كلية هندسة البترول والتعدين، دكتور حسام الدين مصطفى - عميد كلية ااتكنولوجيا والتعليم في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتكنولوجي بين الجامعات المصرية.

قال رئيس الجامعة، إن البروتوكول يشمل العديد من أوجه التعاون في مجالات مختلفة منها: مصادر الطاقة المختلفة والمتجددة بأنواعها – البيئة – البتروكيماويات – الجيولوجيا – الجيوفيزياء والحفر - تحسين وانتاج البترول والغاز وغير ذلك من المجالات التي قد يتفق الطرفان على التعاون فيها.

وأضاف، أن البروتوكول قد شمل وضع مصفوفة تدريب مشتركة لتأهيل طلاب الجامعتين لسوق العمل، وإعداد مصفوفة تدريب متخصصة للعاملين بالشركات والمصانع في كلتا المحافظتين وتحت مظلة الجامعتين.

كما صرح "حنيجـل" أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وربط البحث العلمى والتطوير بحل المشاكل التكنولوجية والهندسية من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة مما يحقق الهدف من الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الأكاديمي والتكنولوجي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم مسار التعليم التكنولوجي في مصر كأحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة بما يتواكب مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 وحرص دكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعم هذه التوجيهات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

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