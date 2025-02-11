اليوم.. محاكمة 12 متهمًا في قضية قتل عمد بالقليوبية

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا بتهم استعراض القوة، وقتل شخص عمدًا، والشروع في قتل ثلاثة آخرين، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر، وذلك في القضية التي شهدتها دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل المحاكمة إلى 11 فبراير 2025، لحضور كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته بناءً على طلب الدفاع.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 26756 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3355 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه عدد من المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم، مما أدى إلى إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، مستخدمين أسلحة بيضاء وأدوات حادة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الواقعة تطورت إلى جريمة قتل عمد، حيث اعتدى المتهم الأول على المجني عليه محمود محمد عبد الرحمن عبد المعبود مستخدمًا "ماسورة حديدية"، ما أسفر عن وفاته، بينما شارك باقي المتهمين في الواقعة لدعمه، وفقًا لما أثبتته التحقيقات.

كما شرع المتهمون في قتل ثلاثة آخرين، هم حازم محمود عبد الرحمن مظهر، وليد محمد عبد الرحمن مظهر، وخالد محمد عبد الرحمن مظهر، باستخدام أدوات حادة من بينها "ماسورة حديدية، شوم، طوب، وفأس"، إلا أن تدخل الأهالي وتلقي المصابين العلاج حال دون إتمام الجريمة.

وواجه المتهمون أيضًا تهمة حيازة أسلحة وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر قانوني، وذلك على النحو الذي أثبتته التحقيقات.

وتستكمل المحكمة اليوم جلساتها للاستماع إلى مرافعات الدفاع واستجواب كبير الأطباء الشرعيين، تمهيدًا للفصل في القضية.