اليوم.. محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب وسرقة راغبي الزواج

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة سيدة وشقيقها، بتهمة النصب وسرقة الرجال من راغبي الزواج.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة ابتكرت حيلة للإيقاع بضحاياها من خلال عرض نفسها للزواج عبر أحد مواقع الزواج على الإنترنت، حيث استهدفت كبار السن الباحثين عن زوجة.

مواقع للزواج على الإنترنت

ووفقًا لأمر الإحالة، شكلت المتهمة وشقيقها عصابة لسرقة الضحايا، حيث كانت تتفق مع أحدهم على لقاء تعارف في أحد الكافيهات، ثم تطلب منه مقابلة شقيقها لمعاينة شقة الزوجية المزعومة، وعقب استدراج الضحية إلى شقته، تضع له مخدرًا في الجاتوه، ليغيب عن الوعي، ومن ثم يقوم المتهمان بسرقة محتويات الشقة قبل الفرار.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما للمحاكمة.