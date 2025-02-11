ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة سائق متهم بالتعدي على فتاة في مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق نقل ذكي في واقعة اتهامه بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، أثناء استقلالها السيارة رفقة السائق.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم يعمل سائقا تعدى على  المجني عليها، أثناء استقلالها السيارة معه في منتصف ديسمبر 2024.

المجني عليها في أقوالها أمام النيابة قالت إنها استقلت سيارة سائق نقل ذكي من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار، ليتم القبض عليه، وإحالته للمحاكمة.

جنايات القاهرة سائق نقل ذكي النيابة السيارة مصر الجديدة مدينة نصر