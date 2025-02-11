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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر إعلامية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية.

ومساء أمس الإثنين، أقدمت قوات الاحتلال على إحراق بركس زراعي خلال اقتحامها قرية الجديدة، شرق جنين.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال القرية، وتمركزت في محيط البركسات الزراعية في المنطقة الواقعة بين الجديدة وطوباس، حيث أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أشعلت النيران في أحد البركسات الزراعية قبل انسحابها من المنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ حملة مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات محافظة جنين، في إطار عدوانه غير المسبوق على الضفة الغربية.

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