فرنسا تعتزم استثمار 109 مليارات يورو في الذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين عن رغبة بلاده باحتلال مكانة رائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مع اعتزامها استثمار أكثر من 109 مليارات يورو (112 مليار دولار).

وقال ماكرون إنه سيتم ضخ هذه الاستثمارات في فرنسا على مدى السنوات الخمس المقبلة لبناء مراكز بيانات وغيرها من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما سيخلق آلاف الوظائف الجديدة.

وشبه الرئيس الفرنسي جهود باريس في مجال الذكاء الاصطناعي بمشروع ستارغيت الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو مشروع مشترك تشكل مؤخرا بين شركات أوبن أيه.آي وأوراكل وسوفت بنك لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بحلول عام 2029.

وقال ماكرون أمام قادة الدول ورؤساء شركات التكنولوجيا المشاركين في قمة الذكاء الاصطناعي بالعاصمة باريس يوم الاثنين: "إن فرنسا تفتخر بوجود العديد من الخبراء المدربين تدريبا جيدا ونظام تعليمي قوي مع المساحة والطاقة اللازمتين لتشغيل مراكز البيانات".

وأضاف أن "فرنسا خصصت بالفعل 35 موقعا على مستوى البلاد لمثل هذه المراكز الكبيرة للبيانات، حيث توفر الطاقة النووية كمية كبيرة من الطاقة الخالية من الانبعاثات".

ووفقا لمكتب ماكرون، يخطط اتحاد فرنسي إماراتي لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار يورو في بناء مجمع للذكاء الاصطناعي في فرنسا، بينما تعتزم شركة الاستثمار الكندية بروكفيلد استثمار ما يصل إلى 25 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ذات الصلة في البلاد.