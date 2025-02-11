ليبرمان: لا طعام ولا ماء لغزة دون الإفراج عن الرهائن حتى يوم السبت

قال أفيجدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا: "إذا لم تفرج حماس عن الأسرى بحلول يوم السبت فلن يكون هناك طعام ولا ماء ولا كهرباء ولا وقود في قطاع غزة".

وأضاف ليبرمان أنه سيتم إغلاق معبر رفح، واستعادة السيطرة الكاملة على محور نتساريم.

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أمس الإثنين، في بيان لحركة حماس، تأجيل تسليم الأسرى المحررين يوم السبت حتى إشعار آخر بسبب الخروقات الإسرائيلية وعدم التزام تل أبيب ببنود الاتفاق.

وفيما يتعلق بممر نتساريم، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من محور نتساريم في قطاع غزة.