إذاعة جيش الاحتلال: مصر ترفض الشراكة في مقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مصر أبلغت البيت الأبيض بأنها لا تنوي أن تكون شريكا في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك في الوقت الذي أجرى فيه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سلسلة من المحادثات مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن أمس الاثنين.

والتقى عبد العاطي نظيره الأمريكي ماركو روبيو، كما بحث مع مستشار الأمن القومي مايكل والتز ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، وفقا لما أفادت به الخارجية المصرية.

وقد دعت مصر المجتمع الدولي لتبني "نهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق"، وفقا لبيان أصدرته الخارجية المصرية مساء الاثنين.

وأكد البيان أن مصر تتمسك "بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال"، كما تشدد على أن "تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام".

ويأتي هذا في إطار رفض عربي وإسلامي واسع لخطة ترامب الذي قال إنه يسعى "لشراء غزة وامتلاكها" من أجل إعادة بنائها، ونقل الفلسطينيين منها إلى الأردن ومصر من دون أن يكون لهم حق العودة.